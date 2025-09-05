No se vio por TV: el tenso cruce de Lionel Messi con Tomás Rincón en el entretiempo de Argentina-Venezuela

Camino a vestuarios en la noche de su despedida oficial en el país, Messi tuvo un encontronazo con el volante rival que obligó a intervenir a sus compañeros.

El 4 de septiembre de 2025 quedó marcado como una fecha histórica para el fútbol argentino. Lionel Messi jugó su último partido con la Selección argentina en territorio nacional, en un Monumental repleto que vibró con sus goles y ovacionó cada intervención. Pero en medio de tanta emoción, hubo un episodio caliente que no se vio por televisión.

Al término del primer tiempo, cuando el árbitro chileno Piero Maza marcó el descanso, Messi se quedó rezagado en el túnel esperando a Tomás Rincón, histórico mediocampista de Venezuela. El 10 lo encaró, le recriminó una acción y hasta llegó a empujarlo levemente, lo que encendió la tensión en el pasillo que lleva a los vestuarios.

Así fue el encontronazo de Lionel Messi con Rincón en el túnel del Monumental Lionel Messi fue a buscar a Tomás Rincón camino a los vestuarios. Video: Esteban Stagno / Tik Tok

De inmediato, jugadores y auxiliares de ambos equipos intentaron separar a los protagonistas para evitar que la discusión pasara a mayores. Fue Salomón Rondón quien puso el cuerpo en medio de los dos y, con algunas palabras, logró calmar a la Pulga. También intervinieron el cuarto árbitro, José Cabrero, y el asistente Claudio Urrutia.

Luego de bajar un poco la intensidad, Messi continuó el diálogo con Rondón y finalmente se cruzó con Josef Martínez, excompañero suyo en Inter Miami, a quien saludó con un abrazo antes de dirigirse al vestuario local.