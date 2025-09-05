Los posteos de River sacando chapa del tremendo invicto de Lionel Messi en el Monumental

River le dedicó unas cuantas publicaciones a Messi por su último encuentro oficial con la Scaloneta en el Monumental, escenario donde nunca perdió.

Lionel Messi jugó este jueves por la noche su último partido oficial por los puntos en el país con la Selección argentina. Fue una victoria por 3-0 sobre Venezuela con dos goles suyos, en la que fue una despedida perfecta para el mejor jugador de todos los tiempos en un escenario en el que nunca tuvo un solo traspié.

Porque no, en el Monumental la Pulga jamás sufrió una derrota defendiendo los colores de la Albiceleste. Fueron 28 encuentros desde el primero que jugó en Núñez en octubre de 2005 (en el que se impuso por 2-0 ante Perú), con un impresionante balance de 22 triunfos y 6 empates.

Los posteos de River dedicados a Lionel Messi Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1963784532844589409&partner=&hide_thread=false



La historia de Leo Messi en nuestra casa, el Mâs Monumental. pic.twitter.com/wJSZHt3HLJ — River Plate (@RiverPlate) September 5, 2025

River Plate no dejó pasar la oportunidad de sacar a relucir con orgullo esta impresionante estadística del 10 en su estadio y compartió una placa con los números del astro rosarino. A los mismos, se les pueden sumar los 19 goles que convirtió en el Liberti (incluyendo los 2 de ayer) y las 11 asistencias que dio, que dan un total de 30 participaciones directas de gol: ¡más de 1 por partido!.

A su vez, el Millonario fue publicando en redes a lo largo de la noche, durante el transcurso del encuentro y en el post, varias postales de Leo con frases alusivas, además de otros posteos dedicados a los distintos jugadores surgidos de las inferiores riverplatenses, como Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Exequiel Palacios.