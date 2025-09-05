Scaloni reveló por qué no sacó a Messi para la ovación en su último partido oficial de local: "Tendría que haber salido, pero..."

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y explicó el motivo por el cual no sacó al astro rosarino en los últimos minutos para que sea ovacionado.

En su último partido oficial con la Selección en Argentina, Lionel Messi dio una clase de fútbol y con un doblete, y otro tanto de Lautaro Martínez, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 3-0 a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En un partido dominado de principio a fin por la campeona del mundo, el astro rosarino tuvo su “Last Dance” en el país y se fue emocionado del estadio tras la ovación de todo el público presente en el Monumental.

Además, no solo la gente hizo que se emocione sino que también sus propios compañeros casi le hacen derramar más lágrimas cuando al final del encuentro, todos los fueron a abrazar a él por los años en qué defendió la camiseta de nuestro país. De todas maneras, muchos esperaban que el DT sacara a Leo para recibir una ovación digna como su trayectoria futbolística, pero el oriundo de Pujaro decidió que jugara los 90 minutos.

Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no sacó a Messi para la ovación En conferencia de prensa, Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no sacó al ocho veces ganador del Balón de Oro para la ovación en su último partido oficial de local con la Selección argentina: “Del partido de Leo hay poco que comentar... No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado y tendría que haber salido pero no lo hizo por la emotividad del partido y porque ya habíamos hablado que iba a jugar todo el partido. Terminó bastante cargado así que a Ecuador no va a venir y también bien merecido tiene pasar unos días con su familia”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sc_espn/status/1963791838982082562?s=46&partner=&hide_thread=false "NO VA A VIAJAR A ECUADOR LEO. HA TERMINADO CANSADO, NO SALIÓ POR LA EMOTIVIDAD DEL PARTIDO". Scaloni habló luego del triunfo de Argentina ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas y confirmó la ausencia del GOAT el próximo martes. pic.twitter.com/FUBeUqdfkd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

A su vez, también se refirió a la emoción de Lionel Messi en la previa del partido: "Que Leo que estaba emocionado me lo dijeron después. Está bueno que haya pasado eso. Es muy difícil estar donde estamos, en una situación tan linda y positiva. Recién decía que no me gusta mirar hacia atrás, pero si miro hacia atrás me pongo a pensar en la cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que la gente disfrute de esto”, mencionó.