La formación de la Selección argentina ante Venezuela, con el debut de una joyita como titular

Se confirmó el once de Argentina que saldrá a jugar ante la Selección de Venezuela: en la ofensiva tendrá su primer partido desde el arranque un juvenil que ya es figura.

Desde las 20:30 horas, la Selección argentina jugará ante Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias en un partido muy especial y cargado de emociones por un motivo claro: será la última presentación oficial Lionel Messi en su tierra natal, confirmado por él mismo luego de las semifinales de la Leagues Cup con Inter Miami.

El miércoles había sido un día clave en el predio de Ezeiza, no solamente por la emotiva conferencia que brindó Lionel Scaloni, donde se emocionó al tocar el tema de la despedida del 10 en suelo argentino en un encuentro por los puntos, sino que también porque el DT había dejado pistas en el últimas ensayo de fútbol de la Albiceleste antes de recibir a la Vinotinto en el Monumental, que se confirmaron con el correr de las horas.

Debuta Mastantuono como titular en la Selección argentina Con la Scaloneta ya clasificada al próximo Mundial y sin chances de perder el primer puesto de las Eliminatorias -le sacó 10 puntos a Ecuador y Brasil, los escoltas-, el técnico de igual manera mantendrá la base de siempre. En primera instancia, la baja de Enzo Fernández, que está suspendido por acumulación de tarjetas y ni siquiera fue parte de la lista de citados de esta fecha FIFA, será suplida por Leandro Paredes.

Por su parte, Scaloni había avisado que Alexis Mac Allister no irá desde el arranque debido a su llegada tardía al país (se le retrasó el vuelo y el miércoles recién tuvo su primer entrenamiento) y ahí es donde aparecía el único interrogante, con dos joyitas que pelearon un lugar para completar el mediocampo: Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Finalmente el flamante refuerzo del Real Madrid será de la partida y tendrá su estreno como titular en la Selección argentina.

mastantuono seleccion.jpg Franco Mastantuono podría tener su debut desde el arranque en la Selección argentina y compartiría ataque con Messi. Instagram @franco.mastantuono