Gustavo Alfaro se quebró antes del partido que puede clasificar a su selección al Mundial: "Paraguay me hizo daño"
Gustavo Alfaro brindó una emotiva conferencia previo al duelo ante Ecuador, que puede meter a Paraguay nuevamente en un Mundial tras 16 años.
Gustavo Alfaro está a punto de hacer historia en la Selección de Paraguay. Y es que, si la Albirroja logra un punto de los seis posibles en esta última doble fecha de Eliminatorias, obtendrá el pase directo al Mundial 2026 luego de una larga espera de 16 años (su última participación fue en Sudáfrica 2010). En ese sentido, el entrenador abrió su corazón en una conferencia de prensa verdaderamente emotiva.
El emocionante relato de Gustavo Alfaro: se quebró en plena conferencia
El Profesor, entre lágrimas, expresó sus sentimientos con un extenso relato fiel a su estilo donde sentenció: “Paraguay me hizo daño, rompió mi caparazón de protección. A mí no había flecha que me alcanzara, hasta que llegó Paraguay, me volvió un tipo muy vulnerable, humano y cercano, que se conmueve mucho”.
En sintonía con esa declaración, Alfaro, caratulado por muchos como el cazador de utopías imposibles, explicó: “Tenía la piel de cocodrilo hasta que llegué aquí. Me volvió un tipo muy humano, muy cercano. Que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad. Me conmueven los niños que vienen a saludarme”.
Respecto al partido de este jueves ante Ecuador en el Defensores del Chacho, donde a la Albirroja le bastará con un empate para sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo, el DT comentó: "Lo que puedo garantizar es que no va a haber un jugador de Paraguay que no vaya a disputar una pelota como fuese el destino más importante de sus vidas. Es el partido que estuvieron soñando en 16 años. El partido que soñaron desde que patearon la primera pelota y se enamoraron del fútbol, y soñaron con ser futbolistas y jugar en la selección”.
No obstante, el propio Gustavo Alfaro confesó que será un partido más que especial contra la Tricolor, a quien dirigió en el Mundial 2022 y con quien mantiene un cariño aparte. Enfrentarlo siempre va a ser difícil para mí, pero les queremos ganar. Eso no quita en absoluto el sentimiento que tengo por ellos y por el país, que me dio una demostración de cariño y amor tan grande, y yo no sé si merezco tanto”, cerró el técnico.