Alfaro explicó por qué utiliza metáforas y citas célebres en entrevistas: "Surge en una etapa de mi vida en la que..."

Gustavo Alfaro no tiene el cassette puesto. Por el contrario, declarando es uno de los mejores protagonistas del mundo del fútbol, porque sus alocuciones siempre dejan algo más que un concepto táctico. Desde las recordadas referencias a automóviles con sus equipos a las recientes citas a personajes célebres del mundo del arte, el cine, la música, la filosofía y la política.

En el último tiempo, esta situación comenzó a advertirse con más frecuencia y llamó la atención de muchos, porque en pocos meses hubo referencias a Jorge Luis Borges, Juan Manuel Fangio, Fito Páez, Juan Manuel Serrat, Ernest Hemingway, la película Sexto Sentido, a Carlos Salvador Bilardo, Aristóteles y Roberto De Vicenzo, entre otros.

Sin contar algunas metáforas como la de la sombra del gigante que puede ser la de un enano, la de que la Selección argentina es la humedad y se filtra por todos lados, la del tren que no pasa todos los días pero hay que tener voluntad para subirse, etc. El entrenador de la Selección de Paraguay tiene un alto repertorio.

El por qué de las frases célebres de Alfaro

Este viernes, durante la transmisión del programa por stream Pelota Dividida de Blender, pasaron un compilado de algunas frases destacadas y se lo hicieron llegar a Alfaro, quien vía audio respondió desde dónde nace su aversión por las citas. La declaración fue transmitida en vivo.

"El hábito por las frases, las reflexiones o los comentarios de protagonistas, personas que escriben, personajes de la historia, la música y el arte; surge en una etapa de mi vida donde yo había dejado de estudiar ingeniería química y había caído en la cuenta de que era un ignorante. Sabía mucho de matemática, de física, de química y de físicoquimica, pero sabía muy poco de historia y no sabía nada de literatura, de filosofía y del arte. De un montón de cosas que hacen a la vida misma", comenzó Alfaro su relato.

Alfaro y sus frases rimbombantes.

"Siempre me gustó la música pero no solamente desde la melodía sino también por los mensajes que los cantantes trataban de transmitir. En ese sentido empecé a leer, y tengo el hábito de tener siempre un cuaderno a mano donde si hay una reflexión o algo que me gusta que el artista cuenta y lo guardo", agregó en ese audio enviado.

En ese sentido, el DT de Paraguay contó: "De pronto, me empezó a surgir, cuando a veces quería reforzar un concepto, utilizarlo como un disparador para tratar de darle veracidad a un comentario que uno intenta hacer sustentado en un pensamiento de alguien significativo o una experiencia de algo importante".

Para concluir el relato, Alfaro certificó que así fue como inició este talento para unir conceptos, pero contó qué le provoca ver ediciones en las que se reúnen varias de esas reflexiones. "Así surgió este hábito de utilizar frases para ejemplificar conceptos. Escucharlas todas juntas debo reconocer que me da un poco de vergüenza".