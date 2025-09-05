El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el triunfo de Argentina ante Venezuela: "Dios te bendiga"

El triunfo por 3-0 de este jueves de la Selección argentina ante Venezuela fue especial en muchos aspectos. La gran atracción de la noche fue la despedida de Lionel Messi , que jugó su último partido por los puntos en el país, al que coronó con un doblete de goles. Pero, además, contó con la visita de otra leyenda: Charly García .

El ídolo del rock nacional asistió al Monumental para presenciar el adiós oficial del astro rosarino en suelo argento. Pero no solamente se dio el gusto de verlo desde las gradas, sino que también pudo compartir un emotivo momento cara a cara luego del encuentro en el estacionamiento del estadio.

La Pulga, ya en su auto y antes de marcharse junto a su familia, le dio la mano desde la ventanilla al músico, quien le dijo unas sentidas palabras: "Dios de bendiga...". Mientras escuchaba esto, a Leo se le dibujó una enorme sonrisa en su rostro.

El video del encuentro fue filmado y compartido por el periodista Emiliano Raddi en redes sociales. El mismo confirmó en su cuenta de X que este no fue el único momento que compartieron a lo largo de la noche, ya que anteriormente se habían visto en el vestuario de la Albiceleste, a donde fue Charly una vez finalizado el partido.

Charly García entró al vestuario de Argentina

Las imágenes de ambos ídolos rápidamente se viralizaron en redes y todo internet y generaron un gran furor entre los fanáticos argentinos, que no pudieron contener la emoción de ver juntas a dos de las más grandes leyendas del fútbol y el rock nacional.