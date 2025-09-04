Presenta:

Las mejores fotos de Argentina-Venezuela, en la despedida oficial de Messi en su país

MDZ estuvo presente en el estadio y capturó las mejores postales del último partido de Messi por los puntos con la Selección argentina en el país.

Decenas de miles de almas estuvieron presentes en el Monumental para despedir a Messi. Juan Mateo Aberastain/MDZ

La Selección argentina, en la despedida oficial de Lionel Messi en el país, enfrenta este jueves por la noche a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Decenas de miles de almas se trasladaron al Monumental para presenciar el partido.

MDZ estuvo presente en el estadio y capturó las mejores postales de la fiesta en las gradas y en el campo de juego para decirle adiós a la Pulga, el mejor futbolista del mundo, en su último partido por los puntos en suelo argentino.

Las mejores fotos de Argentina-Venezuela

La previa de Argentina y Venezuela (2)
La previa de Argentina y Venezuela (1)
Argentina Venezuela 1
Argentina Venezuela 2
Previa Argentina Venezuela (6)
ARGENTINA VS VENEZUELA ELIMINATORAS SUDAMERICANAS (4)
Messi, emocionado en su último partido oficial con la Selección en Argentina.

Argentina Venezuela 3 Messi
Argentina Venezuela 4
Argentina Venezuela 5 Dibu Martínez
Argentina Venezuela 6 Messi hijos
Argentina Venezuela 7
ARGENTINA VS VENEZUELA ELIMINATORAS SUDAMERICANAS (7)
Argentina Venezuela 9 Batista
ARGENTINA VS VENEZUELA ELIMINATORAS SUDAMERICANAS (6)
Argentina Venezuela 10 Mastantuono
Argentina Venezuela 11
Argentina Venezuela 12
Argentina Venezuela 13 Jualián Álvarez
Argentina Venezuela 13 Messi Julián Álvarez

