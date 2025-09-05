La tremenda sentencia de Scaloni sobre Mastantuono tras su debut como titular en la Selección: "Va a ser un..."

Franco Mastantuono fue desde el arranque en el 3-0 ante Venezuela y, tras el match, Lionel Scaloni lo llenó de elogios destacando el presente y su futuro.

Franco Mastantuono fue titular por primera con la Mayor de Argentina y se ganó los halagos de Lionel Scaloni.

La figura de Franco Mastantuono crece a paso agigantados. En cuestión de semanas, la joyita de 18 años se ganó la titularidad en el Real Madrid y ahora también lo hizo en la Selección argentina: jugó 62' en la goleada 3-0 ante Venezuela en el Monumental, en lo que fue la despedida de Lionel Messi como local en un partido por los puntos.

El ex River, que ya había sumado algunos minutos en su primera convocatoria durante la fecha FIFA de junio (debutó en el complemento de la victoria 1-0 frente a Chile en Santiago), mostró carácter y completó una buena presentación contra la Vinotinto, al menos así lo hizo saber Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Los elogios de Lionel Scaloni a Mastantuono, en su primera vez como titular en Argentina "Hoy hizo un gran partido y podía hacerlo mucho mejor si el equipo conociera lo bien que juega", empezó diciendo el técnico sobre el delantero. No obstante, esa primera frase vino de la mano con un tremendo halago: "Recién es el segundo partido que está con nosotros, va a ser un jugador excepcional".

En sintonía con eso, el DT de la Selección destacó la valentía de Mastantuono al amoldarse perfectamente en una posición diferencia a la que venía jugando, y más aún en una noche donde todos los flashes estaban puestos en Messi: "Cuando armás el equipo hay uno que tiene que hacer el esfuerzo, en este caso fue Franco e hizo un partido muy bueno con todo lo que representa para un chico de 18 años jugar no solo con la camiseta de Argentina, sino con la emotividad que tenía el partido hoy".

Las palabras de Lionel Scaloni para Franco Mastantuono tras el 3-0 ante Venezuela. Las palabras de Lionel Scaloni para Franco Mastantuono tras el 3-0 ante Venezuela. Video: SportsCenter