Green Day desembarcó otra vez en la capital argentina y llenó el Estadio Tomás Adolfo Ducó en una noche en la que el trío repasó sus mayores éxitos, estrenó energía en vivo para su disco más reciente y reafirmó su conexión con las distintas generaciones.

Desde el primer acorde hasta el cierre con clásicos como “Good Riddance (Time Of Your Life)”, la platea y las populares replicaron con fuerza cada estribillo. El estadio de Huracán vibró a los pies de Green Day y de su flamante vocalista, Billie Joe Armstrong .

En lo estrictamente musical, la banda ofreció un recorrido por su discografía: temas de American Idiot, Dookie y canciones del más reciente trabajo estuvieron en la lista, alternando himnos convencionales con momentos más íntimos y alguna sorpresa para los seguidores fieles. La grilla del concierto incluyó además a bandas locales y soporte internacional en la apertura.

Embed - El fuerte mensaje del cantante de Green Day para Lionel Messi durante su show en Argentina: "Tienes que..."

La noche tuvo además un momento que se volvió viral: durante el show, el vocalista Billie Joe Armstrong lanzó una fuerte frase dirigida a Lionel Messi: “¡Messi, tienes que salir de Florida ya!”, con una bandera argentina con la cara del campeón colgada en su espalda.

En otras ocasiones, Armstrong ha compartido en sus propias redes distintas publicaciones en donde reconoce al futbolista y deja ver cierto fanatismo por la figura del 10.

image Green Day en Buenos Aires. Créditos: Instagram / greenday

No fue una visita cualquiera: este recital marcó la quinta vez que Green Day pisa suelo argentino en su carrera, una recorrida que la banda suele aprovechar para celebrar con el público local y para recordar la importancia que tuvo el país en su historia de presentaciones internacionales.