La tarde del miércoles quedó grabada para siempre en la memoria de Dionisio Mendoza , un niño de apenas 7 años, cuando por sorpresa conoció a Lionel Messi , su ídolo de toda la vida. Flavio Mendoza documentó el momento en redes sociales.

El encuentro inesperado tuvo lugar en el predio de la AFA en Ezeiza , en el marco de la previa del partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Dionisio cruzó la puerta del gimnasio sin saber lo que venía y, al ver al capitán de la Selección, no pudo contener las lágrimas de la notoria emoción.

Embed - Así fue el tierno encuentro de Lionel Messi y el hijo de Flavio Mendoza que emocionó: "Todos somos Dionisio"

“¿Qué pasa loco?”, le dijo Messi con una sonrisa mientras le daba un abrazo. El niño, sin poder hablar del llanto, recibió la explicación de su padre Flavio Mendoza , que reveló que todo fue preparado como sorpresa.

Flavio compartió el momento en sus redes : “Y un día @dionisiomendozaok conoció al hombre más increíble del mundo. Su humildad y cariño son únicos”. También lo definió como el "Superman de esta generación" y expresó su agradecimiento hacia la naturalidad del goleador.

Las imágenes del momento se viralizaron con rapidez: se vio a Dionisio con lágrimas y abrazos junto a Messi, mientras Flavio celebraba el gesto humanitario del astro. Minutos después, la tristeza del inicio dio paso a sonrisas compartidas en nuevas fotos con Messi.

image

Posteriormente, Flavio volvió a expresarse conmovido: “Hoy @dionisiomendozaok cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo… Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”.

No es novedad el fanatismo de Dionisio por Messi y la Selección Argentina. Flavio incluso había contado que Messi le envió un video de felicitaciones por su cumpleaños, un gesto que dejó al niño nuevamente emocionado.