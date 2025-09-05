Kate Middleton y su nuevo look tras la remisión de su cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció con un estilo renovado que sorprendió. Todos los detalles y fotos en la nota.

La princesa de Gales, Kate Middleton, que llevaba varios meses de bajo perfil debido a su tratamiento contra el cáncer, volvió a mostrarse en un evento y sorprendió con su cambio de look. Su melena, que siempre fue un sello de estilo, apareció más clara, con reflejos rubios que iluminaban su rostro, en contraste con su habitual tono castaño.

El contexto le dio aún más relevancia, puesto a que la princesa había contado públicamente que se encontraba en remisión de su cáncer tras haber finalizado la quimioterapia preventiva. Esa noticia alivió a sus seguidores, que venían mostrando preocupación constante por su salud. En paralelo, Kate decidió reducir al mínimo su exposición pública, mudarse a Forest Lodge con el príncipe William y sus tres hijos, y priorizar momentos en familia por sobre la presión de las obligaciones reales.

Esa redefinición también se proyectó en su forma de vestirse. En esta reaparición, la princesa apostó por un pantalón sastrero negro, camisa blanca y un saco marrón, un trío de piezas básicas que en ella alcanzaron otro nivel gracias al equilibrio de proporciones y al contexto lluvioso del día. Sin embargo, el detalle más comentado fue el pelo, de un rubio con destellos cálidos que suavizaba sus facciones y renovaba su imagen.

La melena más clara fue leída como un símbolo de luminosidad en medio de tiempos difíciles, y como el deseo de encarar esta nueva etapa con energía renovada.

Kate Middleton reapareció con un estilo más relajado y un radical cambio de cabello.