Giorgio Armani: "En tiempos de éxitos efímeros solo perdura lo que requiere compromiso"

El 11 de mayo de 2023, la Universidad de Piacenza otorgó a Giorgio Armani - nacido en esa ciudad italiana en el año 1934-, un título honorífico en "Gestión Empresarial Global". Se lo recuerda porque leyó su discurso en hojas A4 escritas a mano (porque le encantaba dibujar con lápiz y escribir con biromes). En esa ocasión el gran diseñador dio una última gran lección a todos los que se proponen concretar un proyecto en la vida y que deben superar grandes obstáculos:

Y también, con una simple pero potente frase, se refirió a cómo mantenerse en el camino cuando lo que reina es el éxito de lo fácil y de lo efímero:

A lo largo de los años, Giorgio Armani ha creado una visión que se ha extendido desde la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria lucidez. Le guiaba una curiosidad inagotable, la atención al presente y a las personas. En este viaje creó un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad para comunicarse con todos.

En el mensaje que el grupo Armani dio hoy en las redes se destaca el compromiso de su fundador y presidente con los proyectos actuales y futuros:

la Universidad de Piacenza "trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diferentes y siempre nuevos proyectos en marcha".