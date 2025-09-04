Giorgio Armani y el deporte: los equipos y atletas que vistió el genio italiano

La noticia del fallecimiento de Giorgio Armani generó repercusión mundial no solo en la industria de la moda, sino también en el deporte . El diseñador italiano, ícono de la elegancia y el estilo minimalista , supo trascender las pasarelas para instalar su sello en los estadios, canchas y pistas.

Desde selecciones nacionales hasta equipos de élite, pasando por figuras emblemáticas, su relación con el deporte fue tan estrecha que su apellido quedó ligado a camisetas, trajes y contratos históricos.

El vínculo más emblemático de Armani fue con la Selección de Italia , a la que vistió en varias ocasiones. Diseñó los trajes oficiales para la delegación olímpica italiana en Turín 2006 y Londres 2012, y también confeccionó la ropa formal de la Nazionale de fútbol para la Eurocopa 2020 .

El estilo sobrio, de líneas puras y telas nobles, llevó la impronta de un modisto que entendía la importancia de la imagen de los atletas fuera del campo de juego.

Olimpia Milano: la pasión del básquet

Armani también fue dueño del club de básquet Olimpia Milano, que adoptó el nombre EA7 Emporio Armani Milano. El equipo, uno de los más importantes de Italia y de Europa, vistió durante años la línea deportiva EA7.

Armani no solo aportó diseño, sino también inversión y apoyo, consolidando la marca en un deporte donde la estética y la identidad visual tienen un papel cada vez más relevante.

Juventus y Napoli: la Serie A con estilo

En el fútbol italiano, Armani se vinculó con dos gigantes.

En el caso de la Juventus , desde la temporada 2025/26 se transformó en el encargado del vestuario formal fuera de la cancha , diseñando trajes, abrigos técnicos, polos y camisas para el plantel profesional.

Antes, su marca EA7 fue sponsor de Napoli, proveyendo la ropa deportiva y de representación del club del sur. Así, Armani logró vestir a dos de los equipos más populares de la Serie A, reforzando su influencia en el fútbol de su país.

giorgio armani juventus Instagram/juventus

Ferrari: velocidad y lujo

En 2021, Armani firmó un acuerdo con Scuderia Ferrari para vestir a pilotos y técnicos de la Fórmula 1. La colaboración incluyó trajes formales y ropa de viaje, aportando distinción a un equipo que ya era sinónimo de elegancia dentro del automovilismo.

Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron algunos de los pilotos que llevaron la firma del diseñador en compromisos oficiales, reforzando la unión entre lujo italiano y velocidad.

Giorgio armani ferrari charles leclerc carlos sainz X/@ScuderiaFerrari

Inglaterra y el Chelsea: vínculos con la Premier

Armani también diseñó trajes para la Selección de Inglaterra en actos protocolares, además de inaugurar el “Armani Lounge” en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea FC. Este espacio VIP reflejó su visión de que el fútbol de élite podía convivir con el glamour y la exclusividad.

Un legado imborrable

Giorgio Armani entendió como pocos que el deporte era también una pasarela. Sus diseños, trajes y colaboraciones marcaron tendencia y reforzaron la imagen de equipos y atletas en los escenarios más competitivos del planeta. Con su muerte, se despide un creador que no solo revolucionó la moda, sino que también hizo del deporte un territorio donde la elegancia y el estilo tuvieron siempre lugar.