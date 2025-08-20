¿Qué pasó? El rumor bomba sobre Julián Álvarez y el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

Desde España aseguran que la relación entre Julián Álvarez y Diego Simeone en el Atlético de Madrid atraviesa una etapa crítica. El motivo.

La temporada 2025/26 recién está abriendo sus alas, pero ya habría un "conflicto" en puerta. Para colmo, vinculado al Atlético de Madrid de los argentinos. Tras el duro golpazo en la primera fecha de la Liga ante el Espanyol, donde el Colchonero ganaba cómodamente y se lo remontaron en el complemento, desde España comenzó a circular un rumor muy fuerte sobre la relación entre Diego Simeone y Julián Álvarez.

El delantero de la Selección argentina, pieza fundamental en el equipo, se despachó con un golazo de tiro libre y estaba siendo una de las figuras del partido. Sin embargo, el Cholo decidió reemplazarlo sobre el final con el marcador 1-1 y el campeón del mundo se retiró de la cancha con claras muestras de fastidio. Encima, dos minutos después llegó el gol de los de Barcelona que decretó la derrota del Colchonero.

La crítica mirada del entorno de Julián Álvarez sobre su rol en el Atlético de Madrid En ese contexto, Matías Palacios, periodista argentino que es panelista de El Chiringuito, el programa deportivo más reconocido en España y el mundo, reveló haberse comunicado con el entorno más cercano del delantero campeón del mundo tras el debut y comentó: "Les dio pena verlo a Julián así. Simeone nunca le dio el lugar que realmente sienten que merece, el respeto que tiene que tener".

No obstante, la bomba estalló por completo cuando el relator y comunicador confesó una opinión mucho más fuerte que salió desde el lado de Julián Álvarez: "A mí me transmiten que ya no se le puede echar la culpa a Simeone porque, al fin y al cabo, da la sensación de que no sabe manejar a una estrella del fútbol mundial. Hacen un mea culpa y dicen 'quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone'", sentenció Palacios.