A pesar del golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid perdió 2-1 ante el Espanyol

Julián Álvarez clavó un golazo para el Colchonero, pero los dirigidos por Simeone no pudieron aguantar y cayeron en su debut por La Liga.

El Atlético de Madrid perdió 2-1 en su debut en La Liga ante el Espanyol. Foto: EFE

El Espanyol agarró tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium contra el Atlético de Madrid, que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero que pagó caro no matar el choque cuando tenía el control del encuentro. No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia de Pere Milla en el 84 que levantó a los periquitos en el estreno liguero.

En los primeros diez minutos, los catalanes combinaron y presionaron con ambición sobre el área de Oblak. El empuje inicial se enfrió y pronto los rojiblancos equilibraron el dominio del balón. Ambos conjuntos buscaron ser los dueños de la pelota y marcar territorio antes que el contrario. Ninguno lo logró.

La primera ocasión clara llegó al cuarto de hora y fue para el Atlético, tras un saque de esquina. El preciso centro de Baena acabó en la cabeza de Hancko, pero este no pudo superar la atención del portero Dimitrovic. La réplica llegó con un latigazo de Roberto Fernández desde fuera del área rechazado bajo palos por Oblak.

El golazo de Julián Álvarez ante el Espanyol El golazo de Julián Álvarez en la derrota ante el Espanyol (Créditos: ESPN) Era un pulso igualado, con opciones de marcar para el blanquiazul Cabrera, de cabeza, y para Julián Álvarez, que examinó de nuevo a Dimitrovic tras una precisa jugada colectiva. A medida que el reloj corría, el Atlético se sentía más cómodo en el verde del RCDE Stadium. Los méritos de los de Simeone fueron a más y las revoluciones del Espanyol bajaron. El premio lo recogió, de falta directa, la Araña en el minuto 37 al teledirigir el balón a la escuadra. La pelota superó la barrera y fue imparable para el portero serbio.

En la reanudación, Manolo González alimentó su pólvora con Dolan y Kike García, verticales y ofensivos. La apuesta ofensiva del anfitrión no cambió el rumbo del partido. El Atlético de Madrid estaba muy fino y Julián Álvarez, tras otro despliegue de precisión coral rojiblanca, mandó el balón al palo en el 57.