Mientras negocian por Nico González, Diego Simeone habló sobre la posible llegada de refuerzos al Atlético de Madrid: "Tenemos que..."

Diego Simeone habló en conferencia de prensa en la previa del debut por La Liga de España y se refirió a posibles incorporaciones y salidas en el Colchonero.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dio por cerrado el mercado de verano para su equipo, que tiene que estar atento "a cualquier posible salida o llegada también” hasta el cierre de plazo y apuntó que, “posiblemente, las características del regateador” las tiene en su plantilla en Thiago Almada, Álex Baena o Julián Álvarez, según citó el técnico.

“Tenemos que estar atentos a cualquier posible salida o llegada también. Y, a partir de ahí, intentar día a día buscar lo mejor de cada uno de ellos (en referencia a las nuevas incorporaciones). Desde el lado mío ayudarlos a ser mejores y que ellos nos ayuden a que el equipo sea mejor”, expresó el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento.

Diego Simeone no negó en que el Atlético sume más refuerzos El Atlético de Madrid ha hecho siete fichajes para reforzarse para la nueva temporada: Álex Baena, Johnny Cardoso, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giacomo Raspadori y Thiago Almada, mientras surge la posibilidad de contratar a un futbolista de regate y desborde.

diego simeone Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló sobre la llegada de más refuerzos. Shutterstock ¿Necesita el Atlético un regateador? Le preguntaron este sábado a Simeone: "Posiblemente, las características del regateador las tenemos en Almada, Baena o Julián, por su módulo de juego”, respondió.

“Después tenemos mucha gente por dentro, con cuatro delanteros, Griezmann, Julián, Sorloth y Raspadori, que nos pueden dar mucha profundidad y características diferentes, así que, según se cierre la plantilla, buscaremos explotar las mejores características de los jugadores que estén”, abundó.