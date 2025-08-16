Luis Enrique dejó en claro su objetivo con el PSG de cara a la nueva temporada: "Somos muy ambiciosos"

En la previa a su debut en la Ligue 1, Luis Enrique fue contundente a la hora de mencionar el principal objetivo que tiene el equipo durante la temporada 25-26.

Luis Enrique se puso un objetivo con el PSG de cara a la nueva temporada, ¿cuál es?

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), el español Luis Enrique, aseguró este sábado que su objetivo para la temporada es ganar la Champions League otra vez, tras haber hecho historia el año pasado al haber dado al club parisino su primer y muy anhelado máximo título europeo.

"Es un momento muy especial porque es muy difícil ver que un equipo gane la Champions League dos veces consecutivas. Es nuestro objetivo. Sabéis que somos muy ambiciosos", dijo en una rueda de prensa con motivo del primer choque liguero de la temporada para el PSG, que se producirá este domingo ante el Nantes.

A su vez, el asturiano, de 55 años, recordó que llegó a la capital francesa con el objetivo de hacer historia y aseguró que ahora quiere continuar haciéndolo: "Sabemos de la dificultad de este objetivo, pero al mismo tiempo yo pienso que es normal tener esta mentalidad. Y depende de nosotros y de nuestro nivel", añadió.

Luis Enrique sueña con ser bicampeón de la Champions League con el PSG Luis Enrique.jpg Ser bicampeón de Europa, el principal objetivo de Luis Enrique con el PSG. EFE Por otro lado, mostró también optimismo sobre el desempeño del PSG en este comienzo de las competiciones, pese al escaso tiempo de preparación previa, ya que le gustó la manera en la que el equipo peleó en su victoria en la Supercopa de Europa ante el Tottenham, el miércoles pasado: "Todos los inicios de temporada son difíciles (...) Ya he podido notar, después de una semana, la mejoría", dijo el técnico gijonés, aunque admitió que el partido contra el Nantes, fuera de casa, puede ser ajustado.

Por último, en cuanto al mercado de pases, Luis Enrique manifestó que está muy contento con los tres jugadores que han llegado este verano (Renato Marin, Lucas Chevalier e Illia Zabarnyi) y consideró que el equipo, con su versatilidad, estará bien cubierto en todas las posiciones.