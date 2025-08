La fuerte sentencia de un ex Atlético de Madrid sobre el Cholo Simeone: "Cada vez tiene menos excusas"

Diego Simeone está a punto de comenzar su decimoquinta temporada consecutiva como director técnico del Atlético de Madrid . Luego de lo que vienen siendo unos frustrantes últimos años (no gana un título desde (2021), volverá a la carga con un renovado plantel, al que llegaron varios refuerzos, Thiago Almada entre ellos .

El mediocampista hizo estas declaraciones en diálogo con Cope a raíz de su reciente traspaso a Flamengo. Pero sus críticas no fueron dirigidas directamente al entrenador argentino y fue muy duro con la directiva del Colchonero: "El año pasado se gastó 200 millones de euros, este año va también por ahí. Ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho. La realidad es otra, estás gastando como todos y debes competir por todo", resaltó.

Saúl Ñíguez no se guardó nada tras su salida del Atlético de Madrid.

En cuanto a su vínculo con el Cholo, señaló: "Mi relación con Simeone ha tenido altibajos, pero siempre hemos sido directos... y eso es lo que me ha gustado". Y destacó una importante virtud del entrenador: "No ha sido falso conmigo, no como otras personas del club".