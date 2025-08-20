La sentencia de Gustavo Costas sobre el polémico penal para Racing contra Peñarol: "Sinceramente, fue..."

Todo Peñarol reclamó que no hubo falta en el penal que le cobraron a Racing para el 2-1 parcial y Gustavo Costas dio su opinión al respecto.

Luego de haber caído 1-0 en la ida en Montevideo, Racing logró remontar la serie este martes por la noche como local al vencer 3-1 a Peñarol. Fue un triunfo épico con dos goles de Adrián Martínez, empate transitorio de Nahuel Herrera para la visita de por medio, y con un tanto agónico de Franco Pardo en tiempo de descuento.

En un duelo picante, digno de unos playoffs de Copa Libertadores, no podían faltar las polémicas. La más grande se dio cerca del final, promediando los 80 minutos, cuando a la Academia le cobraron un penal por una falta a Maravilla en el área, que a la postre el 9 intercambiaría por el 2-1. Todo el Carbonero protestó contra el árbitro Wilmar Roldán y reclamaron que no existió infracción, pero el colombiano no cambió su decisión.

El penal que le cobraron a Racing contra Peñarol El penal que le cobraron a Racing contra Peñarol La controversia quedó instalada, principalmente porque la jugada no fue revisada por el VAR. Por supuesto, Gustavo Costas fue consultado por esta incidencia en conferencia de prensa: "Sinceramente, para mí fue penal. Si lo ves, le pegan un codazo en la nuca (a Maravilla)", aseguró en un principio, en medio de la algarabía por la clasificación.

Gustavo Costas se refirió al penal que le cobraron a Racing contra Peñarol Gustavo Costas se refirió al penal que le cobraron a Racing contra Peñarol "No quiero hablar de los árbitros, pero a nosotros nos viven perjudicando todos los días. Una vez que nos toca a nosotros...", agregó a continuación el DT blanquiceleste, quien curiosamente viene quejándose de manera periódica de los arbitrajes "en contra" de Racing en el último tiempo.