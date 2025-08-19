Presenta:

Vélez venció 2-0 a Fortaleza como local y se quedó con la clasificación a cuartos de final

Tras el 0-0 en la ida, Vélez se impuso sobre Fortaleza con los goles de Carrizo al minuto 7 y Galván a los 28'. Ahora espera al vencedor entre Racing y Peñarol.

MDZ Deportes

Vélez venció a Fortaleza en el Amalfitani y avanzó a cuartos de final.

EFE

Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de ganarle por 2-0 a Fortaleza esta noche en Liniers, en la vuelta de la serie, luego del empate en Brasil por 0-0 en la ida.

Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y Tomás Galván a los 28, el Fortín pasó a la próxima instancia y se medirá ante el ganador del duelo entre Racing y Peñarol de Uruguay.

El gol de Maher Carrizo para el 1-0 de Vélez

El gol de Galván para el 2-0 de Vélez

Seguí el minuto a minuto de Vélez - Fortaleza

