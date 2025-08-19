Vélez venció 2-0 a Fortaleza como local y se quedó con la clasificación a cuartos de final
Tras el 0-0 en la ida, Vélez se impuso sobre Fortaleza con los goles de Carrizo al minuto 7 y Galván a los 28'. Ahora espera al vencedor entre Racing y Peñarol.
Vélez Sarsfield se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de ganarle por 2-0 a Fortaleza esta noche en Liniers, en la vuelta de la serie, luego del empate en Brasil por 0-0 en la ida.
Con los goles de Maher Carrizo a los 7 minutos y Tomás Galván a los 28, el Fortín pasó a la próxima instancia y se medirá ante el ganador del duelo entre Racing y Peñarol de Uruguay.
Te Podría Interesar
Noticia en construcción...