Atento, River: Marcelo Gallardo recibió una buena y otra mala a horas de la vuelta contra Libertad

Marcelo Gallardo recibió una noticia positiva y otra negativa en la previa del duelo de River Plate frente a Libertad por la Copa Libertadores. Lucas Martínez Quarta tendrá el alta médica y volverá a estar a disposición, mientras que Maximiliano Salas sigue con molestias en la rodilla y todo indica que no podrá formar parte de la convocatoria.

Las intensas lluvias en Buenos Aires obligaron a suspender los entrenamientos al aire libre, por lo que el plantel se ejercitó bajo techo y en el gimnasio. Allí, el cuerpo técnico confirmó que Martínez Quarta se encuentra recuperado del esguince en su rodilla derecha y podría ser incluido en la lista de concentrados.

El rol del ex Fiorentina dependerá de la decisión de Gallardo: con Germán Pezzella recuperándose de una grave lesión y Paulo Díaz como titular indiscutido tras superar una sinovitis, el DT debe definir si apuesta por Sebastián Boselli, que dejó dudas en su último partido, o si le devuelve la confianza a Martínez Quarta, pese a la falta de ritmo competitivo.

lucas martínez quarta Martínez Quarta vuelve a estar disponible para River en la Copa Libertadores. Instagram @chinomartinezquarta96 Maximiliano Salas no llega a la vuelta ante Libertad Por el contrario, la situación de Maxi Salas preocupa. El delantero sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y, aunque se esperaba una recuperación más rápida, aún no está al 100%. La lluvia le impidió exigirse en la práctica y el propio jugador admite no sentirse en condiciones plenas para competir.

El cuerpo médico evalúa darle más días de descanso con el objetivo de que llegue en mejor forma al próximo compromiso frente a Lanús. Además, el buen rendimiento de Sebastián Driussi, que volvió al gol con un doblete, y la presencia de Miguel Borja, le ofrecen alternativas a Gallardo para no apresurar el regreso de Salas.