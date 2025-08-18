Sonríe Gallardo: la noticia que celebra todo River a días de la revancha contra Libertad

River tiene que asegurarse la victoria este jueves en el Monumental para seguir con vida en la Libertadores y debe sortear varias bajas por lesión.

Gallardo podrá contar con uno de los nombres fuertes de River en la revancha de octavos de Libertadores.

River Plate se juega el semestre este jueves cuando reciba a Libertad por el partido de vuelta de octavos de la Copa Libertadores. Si bien es el claro favorito, tras el pobre rendimiento que mostró con el 0-0 en la ida en Asunción, ahora deberá mejorar la imagen para conseguir la victoria y seguir con vida en el certamen.

Para esta serie, el Millonario llegó condicionado por algunas bajas sensibles por lesión, como Germán Pezzella (se perderá lo que queda del año por una rotura de ligamentos), Lucas Martínez Quarta y Maxi Salas. Y para colmo, este domingo se encendieron las alarmas en Núñez en el triunfo 4-2 ante Godoy Cruz luego de que Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero salieran antes del segundo tiempo, ambos tocados.

Juan Fernando Quintero sufrió apenas una molestia y estará disponible el jueves Juan Fernando Quintero Fotobaires Para tranquilidad de Marcelo Gallardo y toda la Banda, este lunes se confirmó que el colombiano apenas tuvo una molestia menor en su rodilla izquierda por un golpe, pero no reviste ninguna dolencia de gravedad. Por lo tanto, podrá estar disponible y en buenas condiciones físicas para el partido del jueves contra el Gumarelo.

"Juanfer tuvo una molestia en la rodilla que no parece nada preocupante", había adelantado el Muñeco anoche en conferencia de prensa, anticipándose al buen diagnóstico del volante ofensivo cafetero de 32 años. Para su fortuna, su presagio fue acertado y ahora resta ver qué pasó con el ex Independiente y cuál es su cuadro.