El video viral de Miguel Ángel Borja tatuándole la pierna a un compañero de River que generó polémica antes de la semifinal

Antes del duelo con Independiente Rivadavia, se difundió un video de Miguel Ángel Borja tatuando a un jugador de River que abrió el debate entre los hinchas.

River enfrentará este viernes a Independiente Rivadavia con el objetivo de meterse en la final de la Copa Argentina, una de las dos vías que todavía le quedan al equipo de Marcelo Gallardo para clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores (la otra es la tabla anual). Sin embargo, en medio de estos días agitados, ocurrió una inesperada situación que generó opiniones divididas en los hinchas.

Es que en la previa al choque ante la Lepra mendocina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba se viralizó un video en el que se observa a Miguel Ángel Borja tatuándole la pierna a Kevin Castaño, su compañero y compatriota. El clip fue publicado en una cuenta de TikTok afín al volante del Millonario y, claramente, tomó una rápida repercusión en las redes sociales.

El video de Miguel Ángel Borja tatuándole la pierna a Castaño antes de la semi de la Copa Argentina El video viral de Borja tatuando a Castaño en la concentración de River. El video viral de Borja tatuando a Castaño en la concentración de River. El video, que pareciera ser durante la concentración del plantel, muestra al Colibrí con guantes negros dibujando una carita en la zona inferior del cuádriceps izquierdo del ex Krasnodar de Rusia. Más allá de que se trate de una escena distendida, el episodio no pasó desapercibido entre los hinchas de River e incluso hubo muchos que no lo tomaron para nada bien.

La reacción de los hinchas de River en las redes Algunos lo vieron como una señal de falta de compromiso en un momento clave del año en donde el Millo necesita mayor seriedad y resultados, mientras que otros lo interpretaron como una simple muestra de buena onda entre los futbolistas.