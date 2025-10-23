El presidente de Peñarol habló del rumor que vincula a Diego Aguirre con Boca: "No lo descarto, pero sería..."

Los ecos del rumor que sacudió Montevideo también se sintieron fuerte en la Ribera. Todo comenzó cuando Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol , reveló que había recibido consultas desde Boca Juniors por la situación contractual de Diego Aguirre , actual entrenador del Carbonero.

“Sé que Boca quiere a Aguirre . Pero no me lo dijo él. Me preguntaron de Boca. Es ideal para Boca”, aseguró Damiani, en declaraciones que rápidamente cruzaron el Río de la Plata y encendieron las especulaciones sobre el posible sucesor de Miguel Ángel Russo a partir de 2026.

Lejos de esquivar el tema, Ignacio Ruglio, actual titular de Peñarol , respondió a las versiones y pidió cautela. “Me llegó la captura de pantalla de 900 personas, pero no tengo el contexto. No sé si es una oferta o un interés. No es algo que me inquiete porque será un tema para el verano”, explicó en diálogo con Esto es Fútbol (Carve Deportiva).

Ruglio destacó la importancia del presente deportivo del equipo y el compromiso de su entrenador: “Diego decidirá lo que quiera hacer y lo que haga lo vamos a respetar. Sería extraño, pero no lo descarto. Conociéndolo, no se le cruza por la cabeza hoy nada de eso con todo lo que Peñarol se está jugando. Es más, hasta me ha pedido jugadores para el año que viene”.

Con una extensa trayectoria que incluye pasos por Brasil, Paraguay, Perú, México, Qatar y Argentina, Diego Aguirre volvió a posicionarse entre los más valorados del continente.

Diego Aguirre protagonizó un tenso momento con un periodista post eliminación de Peñarol ante Racing. Desde Uruguay le respondieron a Boca: qué dijo el presidente de Peñarol sobre Diego Aguirre. FotoBaires

“En diciembre le van a llegar 20 ofertas más porque es un técnico al que le está yendo bien, que tiene carrera y va a ser un técnico apetecible, pero será Diego el que lo valore”, advirtió Ruglio. Y concluyó: “Lo que decida va a estar bien. Lo conozco, hablamos a diario y no se le cruza por la cabeza hablar con Boca en este momento”.

Cómo se vive el tema en Boca

Del lado argentino, Juan Román Riquelme mantiene la calma. Por ahora, Claudio Úbeda continuará al frente del plantel profesional hasta fin de año, tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, desde el entorno xeneize no niegan que se analicen opciones para el futuro.

Distintas versiones indican que además de Aguirre, Jorge Almirón —quien dirigió a Boca en 2023 y llegó a la final de la Libertadores— también figura entre los nombres evaluados para 2026.