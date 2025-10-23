Bombazo y polémica: la AFA afilió a Leones FC, club de la familia Messi, y jugará directamente en la Primera C

De acuerdo con lo establecido en el Boletín Oficial N°6752 , publicado el 11 de septiembre, la institución rosarina podrá integrarse de manera inmediata al sistema de competencias profesionales, sin atravesar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del fútbol nacional.

La medida generó repercusión en distintos sectores del ascenso, no solo por el nombre que respalda el proyecto, sino también por el modo en que se produjo la incorporación, al margen del recorrido habitual de los clubes indirectamente afiliados, que comienzan en las ligas locales del Interior hasta llegar al Federal B, o los directamente afiliados, que arrancan en el Promocional Amateur, la antigua Primera D.

Leones FC fue afiliado a la AFA y participará desde la temporada 2026 en la Primera C.

Leones FC nació en 2015 en la localidad de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, con la intención de promover el desarrollo deportivo en la región. Actualmente, el club es presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección argentina, y mantiene un fuerte vínculo con los valores que la familia Messi busca proyectar en el fútbol formativo.

Hasta ahora, el equipo competía en la Liga Rosarina de Fútbol, donde consolidó su estructura deportiva y social. Con esta nueva afiliación, Leones FC compartirá la Primera C con instituciones de tradición en el ascenso como Central Córdoba de Rosario y Argentino de Rosario, y hasta con un equipo que supo destacarse en la Primera A, como Deportivo Español, que actualmente disputa el Reducido por un lugar en la B Metropolitana.

El entrenador y los próximos pasos del club

Todo indica que el entrenador será Víctor “Chapa” Zapata, exjugador de River, Independiente y Vélez, quien recientemente dirigió a Atlas en la misma categoría. Su experiencia en el fútbol del interior y en el ascenso lo convierte en un candidato natural para encabezar el proyecto.

Actualmente, Leones FC continúa su participación en la segunda división de la Liga Rosarina, donde se ubica puntero en la Zona Permanencia y ya comenzó a planificar su salto al fútbol profesional.

Polémica y expectativa en el ascenso argentino

La afiliación directa de Leones FC desató debate entre dirigentes y fanáticos del ascenso. Algunos celebran la llegada de una nueva institución con respaldo económico y proyección deportiva; otros, en cambio, cuestionan que el club haya sido exceptuado de los requisitos que deben cumplir los indirectamente afiliados.

leones fc bienvenidos La decisión generó sorpresa en el ascenso argentino, ya que Leones FC ingresará directamente al sistema profesional sin pasar por las categorías más bajas.

Pese a las controversias, la presencia del equipo de la familia Messi en el fútbol profesional promete generar un impacto mediático inédito para la categoría y atraer nuevas miradas hacia el ascenso argentino.