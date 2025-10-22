Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA por el riesgo de descenso que atraviesa Godoy Cruz: "Es la Argentina chanta"

El gobernador de Mendoza arremetió contra los dirigentes de la AFA por el riesgo de descenso que atraviesa el club del que es hincha. "Cambian las reglas todo el tiempo", se lamentó.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, apuntó contra los dirigentes de la AFA por el riesgo de descenso que atraviesa Godoy Cruz Antonio Tomba, el club del que es hincha. "La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta", sostuvo Cornejo, y agregó: "Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso".

Luego Cornejo arremetió directamente contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros dirigentes. "Es una dirigencia que se cuelga las cucardas ajenas con la Selección Nacional. Son todos jugadores super profesionales que están en ligas de 20 equipos, no de 30; en ligas que no cambian las reglas del juego todo el tiempo. No es por los dirigentes de la AFA que hemos salido campeones del mundo", completó el gobernador.