Marcelo Moretti fue a la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA custodiado y denunció un "golpe de Estado": por qué no lo dejaron participar

La jornada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) en Ezeiza se vio marcada por una fuerte presencia policial y un clima de máxima tensión. El motivo fue la llegada del presidente de San Lorenzo , Marcelo Moretti , quien intentó participar de la reunión del Comité Ejecutivo (CE) y denunció públicamente "un golpe de Estado”.

El encuentro tenía como objetivo definir cuestiones organizativas de los torneos de 2026 y reunir a los principales dirigentes del fútbol argentino. Sin embargo, la presencia de Moretti, que atraviesa un duro enfrentamiento con la dirigencia de su propio club, encendió la polémica desde temprano.

Para prevenir incidentes, la Policía Bonaerense montó un operativo especial en los accesos al predio, ante la posibilidad de que socios de San Lorenzo se movilizaran hasta el lugar.

Moretti llegó a Ezeiza con la intención de participar del Comité y mantener un diálogo directo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en medio de la crisis institucional que atraviesa el club de Boedo. Sin embargo, tras conversar con el abogado de la entidad, Patón Urich, se le informó que debía cumplir previamente con una resolución judicial antes de incorporarse formalmente al encuentro.

Moretti denunció un “golpe de Estado” y fue escoltado por la policía en la AFA

Antes de retirarse, el dirigente pidió la palabra y, frente a todos los presentes, declaró: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado… hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.

Luego dejó sobre la mesa la resolución judicial que lo habilita a ejercer como presidente de San Lorenzo y abandonó el edificio bajo custodia policial.

Voces críticas dentro de San Lorenzo

El excandidato a presidente César Francis fue tajante al referirse a la situación: “Moretti nos somete a un desgaste enorme con secuelas graves”, expresó en diálogo con Fabián Doman en el programa Ensobrados (Splendid AM 990).

Francis cuestionó duramente al mandatario por seguir al frente del club: “¿En serio podés ser presidente cuando tenés que salir con un ejército y con la represión de los hinchas?”, planteó, y agregó: “Hay algo muy denso y turbio que lo fuerza a seguir sometiendo a San Lorenzo, que hace ocho meses es noticia por episodios desagradables”.

En ese sentido, remarcó que “Moretti debería dar un paso al costado” y que “es necesario lograr la acefalía” para que el club recupere estabilidad.