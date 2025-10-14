Tras el momento de máxima tensión que vivió en la sede de Avenida La Plata, Marcelo Moretti se refirió a su continuidad como presidente del Ciclón.

Qué dijo Marcelo Moretti sobre su continuidad en San Lorenzo tras la protesta e incidentes con los hinchas

La crisis institucional que atraviesa San Lorenzo es la peor en la historia del club. Pero lo más impactante fue lo que sucedió el pasado lunes por la tarde en la sede de Avenida La Plata: Marcelo Moretti, presidente del Ciclón, se "escapó" del lugar mientras los hinchas pedían por su renuncia y eran reprimidos por la policía.

En medio de los empujones, insultos y corridas, Moretti terminó huyendo del lugar escoltado por efectivos policiales, que lo subieron rápidamente a un patrullero para sacarlo del predio. La secuencia, captada por varios testigos y por TyC Sports, mostró al dirigente corriendo hacia el vehículo oficial mientras continuaban los incidentes en las inmediaciones de la sede, donde el clima fue de máxima tensión.

Por su parte, afuera, el clima se volvió cada vez más hostil. Volaban huevos, sonaban bombos y se cantaban hits de protesta, algunos repetidos del viernes en el Pedro Bidegain (tras la derrota ante San Martín de San Juan) y otros inventados en el momento, como el irónico “Tomala vos, damela a mí, no tengas miedo, podés salir”.

Moretti se escapó de la sede de San Lorenzo Así se escapó Marcelo Moretti de la sede de San Lorenzo Así se escapó Marcelo Moretti de la sede de San Lorenzo. Foto: captura de TV Moretti confirmó que seguirá siendo el presidente de San Lorenzo Tras vivir uno de los peores momentos de su vida, muchos se preguntaban si el mandamás tenía las fuerzas para continuar en el cargo y este martes por la mañana confirmó que seguirá siendo el presidente de San Lorenzo: "Claramente", fue la respuesta que le dio a Luca Bonafina, periodista de San Lorenzo Primero y que sigue el día a día del Ciclón.

De esta manera y con la decisión tomada, Moretti dispone de un plazo de 15 días hábiles para fijar y convocar una nueva reunión de Comisión Directiva, especificando claramente el orden del día. Esta medida debe cumplirse sin excepción, dado que responde a una orden judicial. A su vez, tras los incidentes ocurridos en la entrada de la sede, ningún miembro de la dirigencia se manifestó al respecto, ni desde el oficialismo ni desde la oposición. Esta falta de posicionamiento refleja, en parte, el clima de incertidumbre que reina en CASLA.