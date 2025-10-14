Otro bombazo en San Lorenzo: tiene 5 días para pagar una deuda de US$ 4.700.000 o irá a la quiebra

Después del escándalo del lunes con Marcelo Moretti, San Lorenzo fue notificado de un pedido de quiebra por parte de un fondo internacional con sede en Suiza.

La cédula judicial llegó a las oficinas de la sede de Avenida La Plata.

El martes amaneció con otro temblor en San Lorenzo. A menos de 24 horas del escandaloso regreso de Marcelo Moretti, quien volvió a la presidencia por una medida cautelar y terminó escapando en patrullero de la sede de Av. La Plata, llegó a las oficinas del club una cédula judicial con un pedido de quiebra.

El reclamo proviene de un fondo inversor de Luxemburgo con sede en Suiza, y la cifra es de 4.700.000 dólares. El club tiene cinco días para saldar la deuda o alcanzar un acuerdo que frene el proceso.

San Lorenzo, otra vez en el ojo de la tormenta Tinelli defendió su gestión en San Lorenzo. Foto: Archivo Marcelo Tinelli en su época de presidente de San Lorenzo. En 2020 acudió al fondo suizo AIS Group para obtener un préstamo de 2,5 millones de dólares. Foto: Archivo La historia se arrastra desde 2020, durante la gestión de Marcelo Tinelli, cuando el club descontó documentos de la venta de Adolfo Gaich por cerca de 1,5 millones de dólares y luego tomó un préstamo de u$s 2,5 millones. A pesar de varias negociaciones, los distintos dirigentes incumplieron los pagos, y el diálogo con los inversores terminó cortado.

La semana pasada, San Lorenzo ya había sido notificado de que el pedido de quiebra estaba en trámite. Este martes llegó la confirmación oficial con el plazo legal de cinco días. Mientras algunos aseguran que todavía podría haber una instancia de amparo judicial para demorar el proceso, otros sostienen que las opciones se agotaron.