La doble chance que tendrá Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Después de terminar 16° en Singapur, Franco Colapinto afronta un nuevo desafío con Alpine en el Circuito de las Américas.

De a poco, Franco Colapinto se va sintiendo más a gusto en el Alpine A525.

Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. Luego de su 16° puesto en Singapur, el piloto argentino llega con buenas sensaciones a Austin, donde el formato Sprint le dará una doble oportunidad de competir.

“Es increíble para manejar, y con el formato Sprint será genial tener dos oportunidades de correr allí. Los fanáticos en Estados Unidos siempre son muy cálidos, y además suele haber muchos argentinos en las tribunas, algo que me encanta ver. Vamos a trabajar duro desde el primer momento para dar un buen espectáculo y, ojalá, poder llevarnos una linda recompensa”, afirmó en el sitio oficial de Alpine.

Franco Colapinto está haciendo méritos para quedarse con el segundo asiento de Alpine en el 2026. El joven piloto de 21 años sigue sumando experiencia y buenos rendimientos. Sus actuaciones están a la altura de Pierre Gasly, lo que lo mantiene como candidato firme a ocupar el segundo asiento del equipo en 2026.

Sobre su presente, Colapinto destacó la importancia del trabajo conjunto con Alpine. “Seguimos concentrados como equipo y enfocados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a pista. Confío en que vienen carreras que deberían adaptarse mejor a nosotros, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estar en la lucha y conseguir buenos resultados en los puntos de aquí hasta fin de año”.

También analizó lo vivido en Singapur. “Tuvo cosas positivas: hicimos una buena largada y pude dar algunas batallas, pero al final no tuvimos el ritmo suficiente para pelear por el top diez. La semana pasada estuve en Enstone para analizar el fin de semana y prepararme para la gira por América, que empieza en Austin”, explicó.