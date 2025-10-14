La tajante frase de Jorge Brito sobre la continuidad de Gallardo como DT de River: "Es el principal responsable, pero..."

River Plate atraviesa un momento inusual. Cuatro derrotas consecutivas en el torneo Clausura y seis caídas en los últimos siete partidos (contando todas las competencias) encendieron las alarmas en Núñez y multiplicaron las críticas. Pero el presidente Jorge Brito fue contundente: la dirigencia no piensa en un cambio de entrenador.

“Claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico, pero nadie está pensando en un cambio de técnico”, aseguró en diálogo con ESPN F12.

Consultado sobre la continuidad de Gallardo , cuyo contrato termina en diciembre, Brito fue claro: “Marcelo siempre respetó los contratos y tendrá la posibilidad de decidir qué quiere hacer cuando llegue ese momento. Fin de año será el momento para hacer el balance”.

Brito comparó el presente con el inicio del 2018: “Nos pasó igual. Arrancamos mal, tuvimos un partido bisagra con Boca y fue espectacular. Nadie esperaba terminar viviendo uno de los mejores años de la historia. Lo importante es con qué, y la materia prima está. No me cambia la visión que tenía hace tres meses”.

El presidente también reconoció la falta de regularidad del equipo: “No podemos encontrar un once. Cuando los resultados no están, es normal que los jugadores tampoco estén a la altura de lo que esperamos. Pero tenemos con qué creer y confiar”.

"Los jugadores no están a la altura de lo que hoy esperamos en River"

Embed - El análisis de Jorge Brito sobre la crisis de River

Pese al mal momento, el dirigente buscó transmitir calma y respaldo: “No estamos acostumbrados a esto ni nos gusta, pero era importante decirle al socio que estamos unidos. Jugadores, cuerpo técnico y dirigencia estamos confiados en que esto se va a revertir. No es habitual perder cuatro partidos, pero seguimos en semifinales de la Copa Argentina y en zona de Libertadores por la tabla anual”.

“Si uno no ve lo malo, no puede mejorar. Pero estamos en un período corto en el que nos jugamos el año. Confiamos en que jugadores y cuerpo técnico lo van a revertir. Trabajamos para mantener la unidad que nos dio tantos logros”, cerró Brito.