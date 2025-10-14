Escándalo en el fútbol mendocino: fuego cruzado entre un intendente y un reconocido árbitro

La habitual tranquilidad que destaca al sur provincial se vio fuertemente movilizada durante los primeros días de esta semana debido a un escándalo de dimensiones que se generó por las duras acusaciones de un árbitro internacional contra un intendente de la provincia.

El primero en subir al ring de esta batalla dialéctica fue el sanrafaelino Andrés Merlos , árbitro de primera división y actual presidente de la Liga Alvearense de Fútbol , quien apuntó directamente contra Alejandro Molero , intendente de General Alvear , debido a la falta de apoyo económico de parte del municipio a la entidad que organiza el fútbol del departamento.

El hecho se suscitó debido a la falta de respuestas por parte de la comuna hacia la liga, ante el pedido de una ayuda económica para el plantel que disputa por estas horas las instancias finales de la Copa País , la competencia de carácter nacional que juegan todas las ligas afiliadas a la AFA .

Jany Molero y Andrés Merlos, los protagonistas de un fuego cruzado que generó revuelo en el fútbol mendocino.

El equipo de la Liga Alvearense de Fútbol se encuentra disputando las semifinales del torneo ante la Liga de Tandil , pero hasta ayer no contaban con los recursos para poder viajar a disputar el encuentro de vuelta, luego del triunfo por 1 a 0 en el partido de ida jugado en el sur provincial.

Ante este panorama, Merlos apuntó duramente contra el jefe comunal por la falta de respuestas: “Todavía no entienden de que Alvear está entre las mejores cuatro ligas y estamos a un pasito de estar entre las mejores dos y podemos ser la mejor liga del país ganando esta Copa y hoy nos encontramos con esa indiferencia. Alvear no está representando ni a la provincia, ni a Cuyo , está representando al país, entonces no puede ser que el intendente no se reunió nunca conmigo”

Comunicado Liga Alvearense El comunicado que sacó la Liga Alvearense pero que, supuestamente, no llegó al Consejo Federal.

“Tengo todos los mensajes que le he mandado y me he cansado de querer hablar con él y no me atiende el teléfono. No les voy a decir los números que se gastan en la Fiesta de la Cerveza, incentivando al alcohol, con los chicos que chocan, que se matan, y todos los problemas que han habido, y para esas cosas hay millones”, afirmó el presidente de la L.A.F. en diálogo con Otro Fútbol de Tu Radio San Rafael.

La fuerte respuesta del municipio de General Alvear

Tras las duras declaraciones del dirigente, desde la comuna emitieron un fuerte comunicado a manera de respuesta por la situación: “Expresamos nuestro profundo rechazo ante las declaraciones públicas y la difusión irresponsable de una carta que anunciaba la baja de la Selección Alvearense de la Copa País”

Comunicado Municipalidad Alvear La respuesta por parte de la Municipalidad de General Alvear ante las acusaciones de Merlos.

“Nunca estuvo en duda ni el aporte económico del Municipio ni la concreción del viaje (...) Los alvearenses no nos dejaremos amedrentar ni aceptar presiones ni permitir que se utilicen maniobras mediáticas con fines personales o políticos. Condenamos firmemente este tipo de actitudes”, expresaron.

Finalmente, el plantel del combinado liguero viajó este martes a Tandil para afrontar el compromiso de vuelta el miércoles y, en caso de clasificar, enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal que definirán las selecciones de las ligas de Cañada de Gómez, Santa Fe, y Río Cuarto, Córdoba.