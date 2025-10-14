El emotivo guiño de Williams a Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos

La escudería británica recordó la gran actuación de Franco Colapinto en Austin 2024, en donde consiguió sumar por segunda vez en la F1.

Williams publicó un video celebrando el histórico décimo puesto de Colapinto en Austin, justo antes de que el argentino regrese al mismo circuito con Alpine.

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo capítulo en la Fórmula 1, pero antes de subirse a su Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos, recibió un gesto del equipo que le dio la chande de debutar en la Máxima categoría y también con la que logró sumar sus primeros (y hasta ahora, únicos) puntos.

Williams compartió en sus redes sociales un video que revivió uno de los momentos más importantes de la carrera del argentino, acompañado de un mensaje breve pero significativo: “Un frenesí de fans en Austin el año pasado”, escribieron desde la cuenta oficial del equipo junto a las imágenes del piloto celebrando su décimo puesto en 2024.

El video de Williams a Colapinto en la previa del GP de Estados Unidos El video de Williams a Colapinto en la previa del GP de Estados Unidos Las imágenes del festejo y del ambiente en el Circuito de las Américas, rápidamente se volvieron virales entre los fanáticos, que destacaron la conexión afectiva que aún existe entre el piloto argentino y Williams.

Austin, un gran recuerdo para Franco Caolapinto En aquella temporada debut, Colapinto dejó grandes sensaciones en el Circuito de las Américas. Durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos 2024, logró clasificar a la SQ3 de la Sprint Qualy, superando a su entonces compañero Alex Albon. En la carrera sprint finalizó duodécimo, demostrando un ritmo sólido frente a rivales con más experiencia.

Pero su momento cumbre llegó el domingo. A pesar de haber quedado fuera en la Q1, protagonizó una remontada brillante y cruzó la meta en el décimo lugar, consiguiendo sumar por segunda vez en la Fórmula 1. Aquella jornada también quedó marcada por su espectacular maniobra de sobrepaso sobre Fernando Alonso, que fue elegida como la mejor del año por la propia organización de la F1.