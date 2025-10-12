El nuevo y llamativo apodo de Franco Colapinto que ya es furor

Franco Colapinto llegará al Gran Premio de Estados Unidos con un nuevo apodo que nació en Italia y se viralizó entre los seguidores de la Fórmula 1.

Colapinto siempre es noticia: el apodo que cruza fronteras antes del GP de Estados Unidos.

El regreso de Franco Colapinto al Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde consiguió puntuar por segunda y última vez como piloto de Fórmula 1 la pasada temporada con Williams, estará acompañado de una nueva etiqueta que ya recorre el paddock: “Il Gaucho”.

El apodo nació en la prensa italiana, más precisamente en una nota de Sky Sports Italia, que destacó la “decorosa actuación” del joven argentino en el Gran Premio de Singapur, disputado el pasado domingo 5 de octubre, donde terminó en el puesto 16, por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

colapinto skysports Franco Colapinto fue apodado “Il Gaucho” por la prensa italiana. Instagram @skysportf1 El “gaucho salvaje” que conquistó a los fanáticos La publicación del medio italiano no tardó en viralizarse en redes sociales y los fanáticos de Colapinto adoptaron con entusiasmo el nuevo mote. En los comentarios de Instagram abundaron los elogios: “Nuestro gaucho salvaje”, escribió un usuario. “Me gusta El Gaucho”, sumó otro. “Il Gaucho, banco completamente”, celebró un tercero. “Gaucho Power. Tremendo piloto”, destacó otro fanático.

La combinación entre la identidad argentina y la proyección internacional del corredor convirtió el apodo en una marca espontánea, que muchos ya asocian con su estilo aguerrido y competitivo dentro de la pista.

Franco Colapinto busca repetir su gran actuación en Austin El piloto nacido en Pilar volverá al escenario estadounidense -donde el año pasado terminó décimo- con optimismo. En 2025, Colapinto logró su mejor resultado del año en el Gran Premio de los Países Bajos, donde finalizó undécimo, y ahora espera superar esa marca en Austin, un circuito que le trae buenos recuerdos.