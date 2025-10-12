Atención: cuándo se definirá el futuro de Franco Colapinto en Alpine y qué chances tiene de seguir en 2026

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 de cara al 2026 aún no se define de manera oficial. Alpine todavía no confirmó su segunda butaca para la próxima temporada, aunque Pierre Gasly ya tiene contrato asegurado. El otro asiento podría quedar en manos del argentino, oriundo de Pilar, pero por ahora no hay nada concreto.

Entre rumores, trascendidos, apoyos importantes y algunas -cada vez menos- críticas, los fanáticos del automovilismo argentino mantienen viva la ilusión de seguir viendo a un compatriota en la máxima categoría del deporte motor.

Aunque el anuncio oficial aún no llegó, todo indica que Franco Colapinto es el principal candidato a quedarse con el segundo asiento de Alpine en 2026. Sus actuaciones con el equipo francés fueron de menor a mayor, a pesar de algunos contratiempos que complicaron su rendimiento.

Entre ellos, se destacan las demoras en boxes durante el GP de Hungría o decisiones difíciles de justificar, como el pedido del equipo para que dejara pasar a Gasly en maniobras innecesarias. Pese a esas situaciones, Colapinto mostró una evolución constante. El propio Steve Nielsen, director de la escudería, reconoció tras el GP de Singapur: “Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre ( Gasly ), está demostrando que se está empezando a sentir cómodo“.

En principio, Alpine no buscaría un piloto fuera de su estructura, por lo que el segundo asiento estaría entre Franco Colapinto y Paul Aron, actual piloto de reserva. El pilarense aparece con ventaja por varios motivos: ya conoce los circuitos, ha mejorado sus tiempos en las últimas carreras —incluso superando a Gasly — y en el equipo consideran que su etapa de adaptación ya terminó.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue en suspenso, pero no por mucho.

De todos modos, las alternativas de Aron e incluso Doohan, a quien el propio Colapinto reemplazó, siguen sobre la mesa, y Alpine no descarta evaluar nuevas pruebas antes de tomar la decisión definitiva.

Cuándo se anunciará la decisión de Alpine

Aunque no hay una fecha oficial, trascendió que Alpine podría comunicar su alineación 2026 en noviembre. La escudería planea observar el desempeño de Colapinto en los últimos circuitos del calendario, los cuales ya conoce de su paso por Williams en 2024.

Colapinto GP Singapur EFE La etapa de adaptación de Franco Colapinto en Alpine ya terminó y se consolida con tiempos similares -o incluso superiores- a los de su compañero de equipo, Pierre Gasly. EFE

Fuerte elogio para Colapinto desde la web oficial de la F1

El periodista Lawrence Barretto publicó un artículo en el sitio oficial de la Fórmula 1 destacando la evolución del argentino: “La única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando. El apoyo financiero que el argentino aporta al equipo sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026“.

El análisis continúa con optimismo: “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento. Si continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026“, completó Barretto.