El sobrepaso de Franco Colapinto a Fernando Alonso en Austin que fue elegido como el mejor de 2024

Franco Colapinto volverá al Circuito de las Américas, escenario donde en 2024 protagonizó una de las maniobras más recordadas de la temporada.

El piloto argentino fue protagonista en Austin con una maniobra que deslumbró al mundo y ahora buscará repetir la hazaña, esta vez con Alpine.

Franco Colapinto se prepara para disputar por segunda vez el Gran Premio de Estados Unidos, una cita especial para el piloto argentino. Fue precisamente en el circuito de Austin donde, en 2024, protagonizó una maniobra que lo catapultó a la atención mundial: un sobrepaso impecable contra Fernando Alonso, que más tarde fue reconocido oficialmente como la mejor acción del año por la Fórmula 1.

Un recuerdo imborrable para Franco Colapinto Durante su debut en el trazado de Austin con el equipo Williams, Colapinto se mantuvo entre los focos desde la primera vuelta. En la pelea directa con Alonso, mostró una combinación de talento, precisión y valentía que sorprendió hasta al propio piloto asturiano.

El argentino aprovechó la recta antes de la curva a la izquierda para amagarle por la derecha y, con un preciso pero ampuloso cambio de frente, entrarle por la izquierda llegando a doblar primero por adentro. Después, Alonso lo asedió para recuperar la posición, pero se le hizo imposible, y Franco salió airoso.

El sobrepaso de Colapinto a Alonso en Austin en 2024 El sobrepaso de Colapinto a Alonso en Austin en 2024 La maniobra no solo le permitió escalar posiciones, sino que también quedó registrada como uno de los momentos más emocionantes de la temporada 2024, consolidando su nombre entre las grandes promesas de la categoría reina del automovilismo.

Nuevo desafío en Austin, ahora con Alpine Este fin de semana, Franco Colapinto volverá al Circuito de las Américas, pero ya no con el monoplaza de Williams, sino al mando de Alpine, su actual equipo. El argentino buscará repetir —o incluso superar— aquella actuación que lo llevó a ser tendencia.