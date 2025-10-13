La advertencia del jefe de Colapinto en Alpine por los "cambios rápidos" en el reglamento de la F1

En la previa de la revolución técnica de 2026, Steve Nielsen lanzó una advertencia: la Fórmula 1 podría perder su equilibrio si sigue alterando el reglamento con tanta frecuencia.

El director de equipo de Alpine, Steve Nielsen, levantó la voz en medio de las discusiones por las próximas reformas de la Fórmula 1. El británico advirtió que la categoría está tomando un rumbo peligroso con la rapidez en los cambios reglamentarios, y pidió mantener ciclos más largos y estables.

"Cuando hay grandes cambios en el reglamento, el pelotón se dispersa al principio, pero los equipos encuentran soluciones similares muy rápido y luego todo vuelve a cerrarse", explicó Nielsen, quien considera que la clave está en la continuidad técnica.

El directivo fue tajante: “Si pudiera cambiar algo, sería que realmente nos detuviéramos a pensar bien antes de volver a modificar el reglamento. Porque a menudo vemos las mejores carreras al final de un ciclo reglamentario”.

Aun así, aclaró que no se opone a la revolución de 2026: “Soy fan de los nuevos autos, pero si volvemos a tener buenas carreras pronto, entonces deberíamos mantenerlo así durante un tiempo”.

Steve Nielsen pidió estabilidad en la Fórmula 1 nielsen captura A falta de seis carreras para el cierre de la temporada 2025, los equipos de la Fórmula 1 ya palpitan lo que será la edición del año entrante. Y Nielsen y Alpine no son la excepción. Captura de video (ESPN) El actual ciclo reglamentario, iniciado en 2022, se extenderá solo hasta el final de 2025, antes de la llegada del nuevo formato técnico. Sin embargo, ya hay debates sobre la siguiente generación de motores, que podría adelantarse a 2030 o incluso antes, lo que refuerza la preocupación de Nielsen.