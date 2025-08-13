Confirman que los autos de Fórmula 1 serán más lentos en 2026: el motivo

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 obligará a rediseñar los autos desde cero, lo que provocará una pérdida inicial de entre uno y dos segundos por vuelta.

La Fórmula 1 se prepara para fuertes cambios en 2026, cuando el nuevo reglamento técnico obligue a todas las escuderías a diseñar sus monoplazas desde cero. Según la FIA, este proceso hará que los autos sean más lentos al inicio, con una diferencia estimada de hasta dos segundos y medio por vuelta.

Nikolas Tombazis, director del departamento de monoplazas de la FIA, explicó que el motivo principal es que los autos han alcanzado el pico de su desarrollo, mientras que en 2026 se partirá desde una hoja en blanco. “Siempre me sorprende la importancia que la gente le da a este tema”, señaló en diálogo con Auto Motor und Sport. “Ha habido fases en la historia del deporte donde los tiempos de vuelta se han ralentizado y no creo que haya dañado al deporte”, afirmó.

El impacto de autos “más lentos” en la Fórmula 1 Los resultados de las simulaciones son claros: “De acuerdo a nuestras simulaciones, los autos van de uno a dos segundos más lento por vuelta”, admitió Tombazis. Sin embargo, advirtió que esta diferencia se reducirá pronto: “Eso es sólo el inicio; los equipos desarrollarán sus autos rápidamente y pronto nadie se quejará de que van lento”.

El dirigente también relativizó el impacto visual: “El piloto puede que sienta ese segundo y medio, desde fuera difícilmente puedas darte cuenta”, comentó. Y aclaró que no se llegará a ritmos tan bajos como en la Fórmula 2, donde los tiempos de vuelta son entre 10 y 15 segundos más lentos que en la F1.

Tombazis también reconoció que el análisis aún no es definitivo: "Para ser justos, tengo que admitir que no hemos recibido los datos de todos los equipos sobre la carga aerodinámica de sus autos, por lo que es posible que algunos inicien algo peor".