La honestidad brutal de Charles Leclerc antes de las últimas 10 carreras de la temporada de F1: "Es inalcanzable el..."

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, lanzó un sincericidio sobre sus posibilidades de pelear el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 continua con su parón veraniego antes de volver a las pistas el fin de semana del 29 al 31 de agosto cuando se disputará el GP de los Países Bajos en el trazado de Zandvoort, la casa del tetracampeón del mundo Max Verstappen. Por su parte, los pilotos como Franco Colapinto siguen disfrutando de sus vacaciones previo a disputar las últimas 10 carreras de la temporada.

Uno de los que está aprovechando a descansar es Charles Leclerc. El piloto de Ferrari se ubica en el quinto puesto en el campeonato mundial de pilotos con 151 puntos producto de 5 podios en 14 Grandes Premios, a 133 unidades de Oscar Piastri, que suma 284 con 6 triunfos y otros 6 podios. El hombre del Cavallino Rampante no está teniendo su mejor temporada y sabe que consagrarse campeón del mundo este año ya es prácticamente una utopía.

Es por ello que el monegasco fue objetivo y reconoció no tener chances este año: "El campeonato del mundo es sinceramente algo inalcanzable, lo veo muy difícil. En el campeonato de Constructores hay demasiados puntos que recuperar. Siendo realistas, creo que el segundo puesto en el campeonato de Constructores es algo a lo que podemos aspirar”, sentenció.

Charles Leclerc reacción a la renovación de Alonso. Foto: @charles_leclerc Charles Leclerc y su fuerte sincericidio sobre la pelea por el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1. Foto: @charles_leclerc Charles Leclerc ya piensa en lo que será la temporada 2026 de la Fórmula 1 Por otra parte, Charles Leclerc habló sobre el nuevo reglamento que entrará en vigor a partir de la próxima temporada de la Fórmula 1: “Veo la introducción del nuevo Reglamento Técnico como una oportunidad. Realmente espero que podamos abrir un ciclo, también porque hace demasiado tiempo que la Scuderia Ferrari no está en lo más alto del campeonato del mundo. Espero que este momento llegue pronto, conmigo al volante”, lanzó.