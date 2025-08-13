La buena noticia que recibió Inter Miami con Messi tras el mazazo por el 1-4 ante Orlando, su clásico rival

Inter Miami recibe a LA Galaxy este sábado y la expectativa está puesta en si Lionel Messi reaparece.

El astro rosarino dejó atrás las prácticas diferenciadas y trabajó a la par de sus compañeros.

Recuperarse de una derrota tan dura como el 1-4 en el clásico frente a Orlando City es un desafío importante para Inter Miami. El equipo de Javier Mascherano ya piensa en su próximo compromiso por la Major League Soccer ante el vigente campeón, LA Galaxy, y lo hace con una buena noticia: Lionel Messi volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

La práctica matutina de este miércoles tuvo a la Pulga plenamente integrada después de varios días trabajando de forma diferenciada por una leve lesión muscular en la pierna derecha. Fue su primera sesión completa desde la salida en el partido contra Necaxa, el pasado 2 de agosto. Su retorno a las canchas parece cada vez más cercano, algo que entusiasma tanto a Mascherano como a la afición.

Messi, en el piso: pidió el cambio en el primer tiempo Lionel Messi se lesionó en el partido contra Necaxa EFE Rodrigo De Paul, ausente No obstante, también hubo preocupación durante la jornada. Rodrigo De Paul, uno de los fichajes estelares del club, no apareció en el campo de entrenamiento. Poco después, se supo que su ausencia se debía a la realización de los últimos trámites de su visado.

Con la buena noticia de la recuperación de Messi, el plantel disfrutó de un momento distendido. El propio Mascherano se sumó a un rondo con sus jugadores, dejando por un rato la táctica de lado para compartir la pelota como en sus días de futbolista.