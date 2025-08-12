"Ojo, Lío, no te relajes": el pícaro mensaje del delantero que pelea con Lionel Messi por ser el goleador argentino del año

Lionel Messi es el máximo goleador argentino del 2025 hasta el momento, pero recibió una advertencia de otro futbolista, que está muy cerca de él, en las redes.

Lionel Messi viene teniendo una gran temporada en el Inter Miami y la Selección argentina. El astro rosarino, que ahora atraviesa una pequeña lesión, convirtió 24 goles en los primeros siete meses del año y se asentó en lo más alto de la tabla de los goleadores argentinos del 2025.

Sin embargo, en las últimas horas, recibió un pícaro mensaje de otro compatriota suyo y que le está pisando los talones para superarlo en el ranking. Se trata de Facundo Callejo, delantero de Cusco FC de Perú, que convirtió 18 tantos en los últimos seis meses y está a tan solo 6 del ocho veces ganador del Balón de Oro. El mensaje hacía Lio en sus redes sociales se dio luego de que una publicación subiera que había convertido 17 goles hasta el momento: “Son 18 los míos... Ojo, Lío. No te relajes", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CALLEJOFACUNDO/status/1954600299685195804&partner=&hide_thread=false Son 18 los míos … ojo Lío eh , no te relajes https://t.co/anXw7EJrIv — Facu Callejo (@CALLEJOFACUNDO) August 10, 2025 A su vez, con todos los goles que convirtió en este 2025, el argentino también subió en su cuenta de X (ex Twitter) un recordatorio de que logró cumplir su sueño acompañado de una divertida foto: "Una vez, papá Noel me trajo este regalo, allá por el 2020. A veces tarda en cumplirse, pero tarde o temprano llega. ¡Gracias amigo mío. Leandro Martín!”.

La historia de Facundo Callejo, el argentino que compite con Lionel Messi para ser goleador argentino del 2025 Facundo Callejo es oriundo de Tandil y surgió en las Inferiores de Colón de Santa Fe. Allí comenzó su carrera y luego tuvo pasos en All Boys, Gimnasia de Jujuy, Temperley, Nacional Potosí, Aucas, Macará, entre otros equipos. Incluso, en el último mencionado también fue goleador en la segunda división de Ecuador donde logró consagrarse campeón y ascender a la Primera División.