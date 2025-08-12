Elecciones en Buenos Aires: el motivo por el que el imitador de Lionel Messi quedó en offside

Leonardo Gorri, conocido por su impactante parecido físico con el astro de la Selección argentina, será candidato a concejal en la ciudad de Mar del Plata. La jugada que quiso llevar adelante y la negación de la Junta Electoral.

El nombre de Lionel Messi apareció, de manera insólita, en la campaña electoral de Mar del Plata. Leonardo Gorri, actor y exchofer que en redes se presenta como "No soy Messi" por su notable parecido con el capitán de la Selección argentina, pidió que ese apodo figure en la boleta con la que compite por una banca en el Concejo Deliberante, en la lista del partido vecinal "Sentido Común Marplatense".

La Junta Electoral bonaerense, en un documento publicado por Infobae, rechazó el planteo. En su fallo, recordó que "Messi es una marca registrada con el nombre Lionel Andrés Messi Cuccittini", vigente y protegida para impedir que terceros "utilicen una denominación similar que pueda generar confusión".

Además, remarcó que la protección alcanza no solo al nombre, sino también a "nombres, palabras, signos o frases publicitarias, como así también a sus dibujos y colores".

Según el organismo, autorizar el apodo solicitado sería "contrario a derecho" y permitiría "usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública a nivel internacional tan positivamente valorada, que le precede no sólo con el nombre como atributo de la personalidad sino como una marca registrada, generando una posible confusión en el electorado".