Nico Paz habló de su sueño con la Selección argentina y su idolatría por Messi: "Ya siendo un crío veía cada partido suyo"

Nicolás Paz habló sobre su sueño a cumplir con la Albiceleste y llenó de elogios al ocho veces ganador del Balón de Oro.

Nicolás Paz fue una de las grandes revelaciones de la Serie A y de la Selección argentina en la última temporada. El volante de 20 años, que llegó al Como 1907 de Italia a préstamo desde el Real Madrid, mostró toda su calidad futbolística en el modesto equipo italiano.

Ahora, mientras termina de ultimar detalles en la pretemporada previo al inicio del certamen local (recibirá a la Lazio el domingo 24 a las 13:30 hora de Argentina), el nacido en España aún no sabe lo que le deparará su futuro en el club, ya que en las últimas semanas varios medios indicaron que el Merengue lo repescaría, pero quien se adelantó en las negociaciones fue el Tottenham del Cuti Romero.

Nicolás Paz y su sueño con la Selección argentina A la espera de definir su futuro en el cuadro italiano, Nicolás Paz habló sobre el sueño que desea cumplir con la Selección argentina y que lo mantiene enfocado en el día a día: jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial, el año que viene, y estoy trabajando todos los días para poder conseguirlo. Para eso hay que hacerlo bien con el club”, sentenció en diálogo con Cadena Ser.

Nicolás Paz abraza a Messi en el sexto gol. Foto: FotoBaires Nicolás Paz dejó en claro cuál es su sueño con la Selección argentina y llenó de elogios a Lionel Messi. Foto: FotoBaires “Tomé una buena decisión y estoy contento. Desde la selección me animan, me cuidan, me dan buenos consejos y me dan todo su apoyo. La verdad es que estoy muy contento de ser parte de la selección argentina. Es todo un orgullo”, agregó.