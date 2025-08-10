La peculiar revelación de un jugador de Australia sobre Messi y el duelo contra Argentina en Qatar 2022: "Nuestro entrenador se negó a..."

Jackson Irvine, volante de Australia en el último Mundial, rememoró los octavos contra la Selección argentina y la particularidad que tuvo enfrentar a Messi.

Lionel Messi es para gran parte (por no decir la mayoría) de los fanáticos del fútbol el mejor jugador de todos los tiempos. Durante dos décadas los entrenadores de los equipos contrarios han hecho hasta lo imposible para intentar neutralizarlo, y no son muchos los que alguna vez lo lograron, tanto a nivel clubes como en selecciones.

El astro rosarino siempre es la mayor preocupación de los técnicos rivales, los cuales suelen dedicar gran parte de los trabajos en las previas para ver cómo podrán controlarlo. Este fue el caso de Graham Arnold, estratega de Australia durante el Mundial de Qatar 2022, como bien reveló en los últimos días el mediocampista Jackson Irvine, una de las figuras de aquel equipo que perdió 2-1 contra Argentina en los octavos de final.

El recuerdo de Jackson Irivine del duelo contra Lionel Messi en Qatar 2022 Jackson Irvine Lionel Messi Argentina Australia Jackson Irvine en una disputa con Messi durante Qatar 2022. @jacksonirvine_ "Ese aura de Messi, ese enfoque particular antes del partido... Nuestro entrenador Graham Arnold se negó a decir su nombre. Hacíamos nuestras reuniones y nuestras conversaciones tácticas antes del partido y él seguía diciéndole 'el número 10'", reveló el volante de 32 años en diálogo con Joe Hart para el podcast Futbolistas Sin Filtro, de la FIFPRO.

"El me decía: 'Cuidado con el número 10, que le gusta ir por la izquierda'. Y yo estaba pensando: 'Sí, ya sé que le gusta hacer eso. Lo vengo viendo hace 20 años hacer lo mismo'", señaló entre risas el australiano, que hoy defiende la camiseta del St. Pauli alemán. Y agregó respecto de aquel encuentro: "Del 'hombrecito' en el día del partido contra Argentina, ¿qué puedo decir? Él era la gran diferencia, y no solo para nosotros, sino para todos en el campeonato".