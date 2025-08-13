Las malas noticias que recibió Ariel Broggi en la previa del partido del Lobo ante Almirante Brown

La racha de Gimnasia y Esgrima invita a ilusionar. Desde la llegada de Ariel Broggi , el equipo volvió a demostrar que está para grande cosas y con el nuevo entrenador metió 9 puntos de 9 posibles. Tres triunfos consecutivos, ante Colón de Santa Fe, Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever. Y así, se cortó sólo en la cima de la zona B de la Primera Nacional .

A pesar de que el ánimo está por las nubes, dos noticias sacudieron la tranquilidad en el vestuario mensana. Se trata de dos bajas en el equipo titular. Dos jugadores que no podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador para el encuentro del próximo sábado a las 16.10 ante Almirante Brown de Isidro Casanova en el Víctor Legrotaglie , por la fecha 26 del torneo.

Para recibir al conjunto bonaerense, el DT Ariel Broggi debe pensar en reemplazar a dos jugadores titulares que son baja, uno por lesión y el otro porque llegó a las 5 amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

El primero de ellos es Fermín Antonini , quien anotó el segundo gol de la victoria ante los chaqueños. De acuerdo al parte oficial del club, el volante "sufrió un desgarro, está bajo tratamiento kinésico y se presume que será baja por al menos dos partidos".

El otro es nada menos que Imanol González , que sumó 5 amonestaciones y se perderá el próximo juego del Lobo.

Al mismo tiempo, otro dos jugadores siguen recuperándose de diferentes molestias físicas: Jeremías Rodríguez Puch, que "evoluciona favorablemente de un desgarro pero queda descartado para el partido del sábado", y Enzo Gaggi, quien "padece una lesión de ligamento lateral interno, lleva 14 días de evolución y su recuperación se evalúa día a día".

Respecto a la formación ante Chaco For Ever, las alternativas que maneja el DT es el regreso a la titularidad de Brian Andrada en lugar de Antonini. En ese caso, Matías Muñoz regresaría a su posición como volante central junto a Ignacio Antonio.

En tanto que por Imanol González jugará Lautaro Carrera, el defensor central de 22 años que llegó de Instituto en el último mercado de pases. El resto continuaría todo igual.