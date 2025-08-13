¡Una buena para el Lobo! Nicolás Romano avanza en su recuperación y volvió a trabajar con pelota

Nicolás Romano, volvió a trabajar con pelota tras la grave lesión sufrida a comienzos de año y en el Lobo ya se ilusionan con su regreso.

La tarde de entrenamientos se inició con una buena noticia para Gimnasia y Esgrima de Mendoza el martes, ya que Nicolás Romano, el delantero surgido de las divisiones inferiores del Lobo, evoluciona de manera favorable tras la grave lesión sufrida a comienzos de año y ya volvió a realizar trabajos con pelota.

El pasado 13 de enero, el atacante de 25 años sufrió la ruptura aguda del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, luego de un traumatismo durante un partido, jsto cuando atravesaba su mejor momento en el equipo. Los estudios médicos confirmaron el diagnóstico y obligaron a una cirugía, seguida de un extenso proceso de rehabilitación.

En aquel momento, el panorama indicaba que Romano estaría fuera de las canchas durante varios meses, por lo que se perdió gran parte de la temporada. Ahora, afortunadamente, comenzó a trabajar con la pelota, un paso clave en su puesta a punto, y los hinchas del Lobo ya se ilusionan con gritar sus goles pronto.

Romano Gimnasia tweet La cuenta oficial del Lobo reflejó el trabajo de Romano en el último entrenamiento @GimnasiaMendoza La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del Lobo con una foto de Romano en acción y la siguiente frase: "Mirá quién volvió a trabajar con pelota". Por otra parte, Gimnasia, líder absoluto en el torneo de Primera Nacional y con un partido pendiente, recibirá a Almirante Brwon el sábado en el estadio Víctor Legrotaglie a las 17:15.

Los números de Romano en el Lobo Nicolás Romano nació el 5 de noviembre de 1999 en Mendoza y se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima. El delantero de 1,70 metros, debutó en el primer equipo en la temporada 2017/18 y, tras un breve paso por Juventud Unida Universitario de San Luis, se consolidó en el Lobo.