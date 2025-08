Ariel Broggi, tras otro triunfo del Lobo: "Me gustaría jugar mejor, pero hay que adaptarse"

Asimismo, explicó las variantes que tiene en el plantel y dijo: "Siempre les digo que tienen que estar todos preparados, que es un grupo muy competitivo que nos va a hacer elevar la vara todos los días. Tenemos jugadores de nivel en las distintas posiciones, hay una competencia interna muy importante. Siempre como entrenador me gusta generar esa competencia interna. Creo que si nosotros la generamos en cada posición vamos a seguir elevando la vara individual y eso nos va a hacer elevar la vara del equipo. Es lo que voy a intentar todos los días. Tenemos que estar preparados todos".

Y, respecto a lo táctico, a su juego, a lo que propone y a lo que le gustaría, Broggi destacó: "Es importante hacernos fuerte defensivamente, no solo con los defensores, sino con el equipo entero. Más allá de que a mi me gustaría tener un poco más de juego, jugar mejor, tenemos que adaptarnos a veces cuando las cosas no son fluidas y se dan de otra manera. Nos ha pasado en Colón, que la cancha no estaba de la mejor manera y teníamos que jugar distinto. Tenemos que prepararnos para eso. Preparamos a todo el equipo para que podamos correr y defender, y a la hora de atacar, hacerlo con mucha gente, y aprovechar las pelotas paradas".

Sobre su idea y la posibilidad de incorporarla a este grupo, reconoció: "Se los dije el primer día, tuve la suerte de haber entrado a un grupo muy bueno y de empezar a construir juntos algo de lo que a mi me gusta como entrenador. Obvio que es difícil llegar a un lugar armado, no tenés mucho tiempo para trabajar, cambiar cosas, pero vamos a ir cambiando lo que yo creo que tenemos que cambiar y fortaleciendo las cosas que tenía bien este grupo. En el camino tenemos que competir y vamos a tratar de hacer lo mejor".

Finalmente, habló de sus primeros días en Mendoza y contó: "La verdad que no conocía mucho a la provincia. Es una provincia muy linda, todos los amigos, familiares a los que le comenté la posibilidad de venir acá me dijeron que es un lugar muy lindo para vivir. La verdad que me sentí muy cómodo acá, en el club, la gente me hizo sentir muy bien, la verdad que hay una atmósfera, un contexto muy bonito, muy de familia y eso es importante a la hora de conseguir objetivos. Necesitamos estar todos juntos, empujar, no va a ser fácil y me parece que si estamos todos juntos seguramente vamos a estar más cerca de los objetivos".

Luego de la victoria ante Mitre, Gimnasia se subió a lo más alto de las posiciones. Con 46 punto, comparte la cima con Gimnasia de Jujuy aunque el Lobo tiene un partido menos que deberá disputar ante Deportivo Morón. En la próxima fecha, el equipo de Broggi visitará a Chaco For Ever, el domingo desde las 16.30.