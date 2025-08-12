El CEO de la Fórmula 1 reveló el tremendo cambio de reglamento que podría haber en 2026: "Hay que escuchar a nuestros fans"

Stéfano Domenicali habló sobre posibles cambios en el reglamento de cara a la temporada 2026 que sorprenderían a todos los fanáticos de la Fórmula 1.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin. A falta de 10 carreras para el final Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren, y Max Verstappen de Red Bull pelean por el campeonato mundial de pilotos mientras que los de Woking están encaminados a conseguir el bicampeonato en el mundial de Constructores.

Por su parte, el Gran Circo ya comienza a preparar lo que será el 2026 y en las últimas horas, Stéfano Domenicali, el CEO de la competencia, hizo unas declaraciones sobre unos posibles cambios que podrían dar un giro de 360• con el fin de generar aún más espectáculo en los GP.

La idea sería aumentar las carreras sprint, formato que se introdujo en 2021 y que en esta temporada se disputarán en 6 GP (se corrió en Shanghái, Miami y Spa-Franconchamps, y falta en São Paulo, Lusail y Austin), y aplicar el concepto de parrillada invertida (se usa en la F2 y F3). Este último se trata de que los pilotos que hayan terminado en los puestos de abajo en la clasificación salgan en las primeras posiciones de la carrera, y viceversa, con el fin de añadirle emoción al circo. De todas formas, la organización tendrá que analizarlo y discutirlo con los pilotos, las escuderías y la FIA.

El CEO de la Fórmula 1 aseguró que podrían venirse cambios para la temporada 2026 image Stéfano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, anunció que se pueden venir cambios para 2026. “Creo que hay posibilidades de ampliar dos cosas que debemos discutir, tanto con los pilotos como con los equipos y, por supuesto, con la FIA. Estamos abiertos a eso, porque creo que es lo correcto: escuchar a nuestros fans, intentar crear algo y no preocuparnos por cometer errores. Quien cree en no cometer errores no crea nada nuevo", sentenció Domenicali en diálogo con el medio The Race.