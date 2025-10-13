¡Histórico! Cabo Verde se clasificó al Mundial 2026 y será el país más pequeño en disputar la máxima competencia

Cabo Verde goleó 3-0 a Esuatini y se aseguró un lugar en el Mundial 2026. Con esta, ya son 22 las selecciones clasificadas al certamen.

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 sobre Esuatini (Suazilandia).

Los Tiburones Azules decretaron la goleada con los tantos de Livramento al minuto 48, Semedo a los 54' y Stopira a los 91'. Así, se quedaron con el primer puesto del Grupo D de las Eliminatorias de África con 23 puntos, relegando a un potencia continental como Camerún al segundo lugar y al Repechaje.

El festejo de Cabo Verde al concretar su clasificación al Mundial 2026 Cabo Verde clasificó al Mundial 2026 Toda una gesta que festejaron como se merece los 15.000 espectadores que abarrotaron el Estadio Nacional de Praia, que como el resto del país gozaron desde el mediodía de hoy de fiesta, gracias a un decreto del gobierno, para poder vivir un día histórico para Cabo Verde.

De este modo, el pequeño archipiélago que se encuentra al oeste de África y figura en el puesto 70 del Ranking FIFA, se convirtió en el tercer equipo debutante del Mundial 2026, tras las clasificaciones de Uzbekistán y Jordania, estrenos que se darán el marco de una Copa del Mundo que tendrá la histórica cifra de 48 participantes, 16 más que en los últimos siete Mundiales, a los que iban 32 selecciones.

El país más pequeño en disputar una Copa del Mundo Cabo Verde es un conjunto de diez islas rocosas, con 524.877 habitantes según el último censo en 2024 y una superficie territorial de 4.033 km². Fue una colonia portuguesa durante más de cuatro siglos, hasta que el 5 de julio de 1975 logró su independencia del país europeo.